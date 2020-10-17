Макрон назвал нападение на учителя во Франции терактом

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя в пригороде Парижа терактом. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что французский лидер прибыл на место происшествия.

"Убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста", – подтвердил Макрон.

Президент поблагодарил силы правопорядка за решительные действия по ликвидации преступника. Он отметил, что выражает солидарность со всеми учителями Франции из-за нападения.

"Это покушение на ценности республики, на воспитание свободных граждан", – подчеркнул Макрон.

По словам президента Франции, террористам не удастся расколоть французский народ

"Французы должны сплотиться", – добавил французский лидер.

В пятницу неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции. Трагедия произошла в 17:00 по местному времени возле учебного заведения.

По данным СМИ, убитый учитель получал угрозы от родителей своих учеников. Сообщалось, что он обращался с жалобой на эти угрозы в комиссариат полиции.

В Сети также появилась информация о том, что злоумышленник является чеченцем по происхождению. В связи с этим посольство РФ в Париже запросило у властей Франции данные о преступнике.