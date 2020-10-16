Мужчину обезглавили в департаменте Валь-д'Уаз во Франции

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Трагедия произошла в 17:00 по местному времени возле учебного заведения. По информации СМИ, предполагаемый преступник был родителем одного из учащихся, а погибший – преподавателем.

Происшествие расследуют представители антитеррористического отдела региональной прокуратуры. На место уже выехал глава ведомства Жан-Франсуа Рикар. Кроме того, к следственным действиям присоединится глава МВД Франции, который прервал свой визит в Марокко.

Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова. Неустановленный преступник сейчас мертв, его застрелили прибывшие на место трагедии полицейские.

