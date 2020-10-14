Экспертиза признала вменяемой замуровавшую сына в бетон астраханку

13:17
Фото: СК РФ по Астраханской области
Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемой жительницу Астрахани, обвиняемую в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, 4 марта подросток ушел из дома и вернулся под утро следующего дня. Между ним и матерью возникла ссора. Женщина подождала пока сын уснет и убила его.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемая перевезла тело в дом старшего сына в Астрахани и спрятала его в погребе, залив бетоном.
Следователям она сообщила, что видела мальчика около дома, а также "узнавала" его на камерах видеонаблюдения. Тело обнаружили 19 июня.
После задержания женщина признала вину. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Ранее в Пушкине арестовали женщину по обвинению в убийстве малолетнего сына. Обвиняемая прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой установят вменяемость женщины.
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