Обвиняемая в убийстве четырехлетнего сына в Пушкине арестована

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По обвинению в убийстве малолетнего сына арестована жительница городского округа Пушкино, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

"В отношении 43-летней женщины, обвиняемой в убийстве ребенка, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – приводит Агентство "Москва" ее слова.

Врадий также рассказала, что во время допроса обвиняемая призналась в содеянном, но мотив убийства объяснить не смогла. Также она прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой установят вменяемость женщины.

Ранее СК сообщил, что 11 октября 43-летняя женщина убила сына в своей квартире. Тело ребенка обнаружил отец. Женщина не смогла объяснить причину убийства.