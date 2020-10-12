Психиатры проверят убившую сына женщину в Подмосковье

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Представитель Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий рассказала, что жительницу Пушкина, которая убила четырехлетнего сына, проверят психиатры.

"В ходе следствия женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", – сказала она ТАСС.

По данным агентства, задержанная по подозрению в совершении преступления женщина имеет еще троих детей и работает учительницей.

Ход расследования дела об убийстве ребенка взяла на контроль прокуратура Московской области.

Ранее СК сообщил, 11 октября 43-летняя женщина повесила сына в своей квартире. Тело ребенка обнаружил отец. Женщина не смогла объяснить причину убийства.