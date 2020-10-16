Жителя Перми задержали за убийство и расчленение женщины в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Так, задержанным оказался 51-летний мужчина из Перми. На допросе он признал свою вину.

Сообщается, что обезглавленное тело неизвестной женщины обнаружили на берегу реки Нерской в сентябре 2020 года. В результате генетической экспертизы криминалисты определили, что потерпевшей является 31-летняя жительница Республики Тыва. В ноябре прошлого года она без вести пропала в Москве. Женщина исчезла из столицы через два дня после прибытия на заработки.

Подозреваемый рассказал, что познакомился с потерпевшей в метро 24 ноября 2019 года. После этого они отправились в Воскресенск Московской области. В ходе ссоры, которая возникла между ними в результате распития алкогольных напитков, мужчина зарезал женщину, нанеся ей не менее 13 ножевых ранений.

Сотрудники СК уже провели четыре осмотра и допросы, также назначены необходимые экспертизы. После этого пермяку предъявят обвинение и определят меру пресечения.

Ранее пакеты с человеческими останками обнаружили в реке в Санкт-Петербурге. Какие части тела были найдены и кому они принадлежат, не уточняется. Существует версия, согласно которой эти останки остались от того же убитого, чьи части тела уже находили на берегу реки Екатерингофки.

Сообщалось, что те останки принадлежали 37-летнему работнику Обуховского завода. Тогда выяснили, что его убил 33-летний коллега по цеху. Он перерезал горло жертве, а затем расчленил тело и разложил его части по мешкам для строительного мусора.

