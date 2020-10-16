Жителя Перми задержали за убийство и расчленение женщины в Подмосковье

13:53
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.
Так, задержанным оказался 51-летний мужчина из Перми. На допросе он признал свою вину.
Сообщается, что обезглавленное тело неизвестной женщины обнаружили на берегу реки Нерской в сентябре 2020 года. В результате генетической экспертизы криминалисты определили, что потерпевшей является 31-летняя жительница Республики Тыва. В ноябре прошлого года она без вести пропала в Москве. Женщина исчезла из столицы через два дня после прибытия на заработки.
Подозреваемый рассказал, что познакомился с потерпевшей в метро 24 ноября 2019 года. После этого они отправились в Воскресенск Московской области. В ходе ссоры, которая возникла между ними в результате распития алкогольных напитков, мужчина зарезал женщину, нанеся ей не менее 13 ножевых ранений.
Сотрудники СК уже провели четыре осмотра и допросы, также назначены необходимые экспертизы. После этого пермяку предъявят обвинение и определят меру пресечения.
Ранее пакеты с человеческими останками обнаружили в реке в Санкт-Петербурге. Какие части тела были найдены и кому они принадлежат, не уточняется. Существует версия, согласно которой эти останки остались от того же убитого, чьи части тела уже находили на берегу реки Екатерингофки.
Сообщалось, что те останки принадлежали 37-летнему работнику Обуховского завода. Тогда выяснили, что его убил 33-летний коллега по цеху. Он перерезал горло жертве, а затем расчленил тело и разложил его части по мешкам для строительного мусора.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: