В Петербурге из реки выловили пакеты с человеческими останками

15:48
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пакеты с человеческими останками обнаружили в реке в Санкт-Петербурге, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Части человеческого тела нашли в Неве у проспекта Обуховской обороны. На место прибыли представители правоохранительных органов.
В ведомстве не уточнили, какие части тела были найдены и кому они принадлежат. Существует версия, согласно которой эти останки остались от того же убитого, чьи части тела уже находили на берегу реки Екатерингофки.
Сообщалось, что те останки принадлежали 37-летнику работнику Обуховского завода. Тогда выяснили, что его убил 33-летний коллега по цеху. Сообщалось, что он перерезал горло жертве, а затем расчленил тело и разложил его части по мешкам для строительного мусора.
Ранее в Москве арестовали мужчину, которого обвинили в убийстве жены на юге столицы. Он убил жену ножом в ходе ссоры, после чего расчленил ее и вынес части тела из квартиры.
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