Посольство РФ запросило у властей Франции данные о совершившем нападение в Париже

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Посольство РФ в Париже запросило у властей Франции данные о человеке, совершившем в пятницу вечером убийство учителя в столичном регионе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы российского дипведомства Сергей Паринов в интервью ТАСС.

Он отметил, что в данный момент не располагает информацией о гражданстве подозреваемого.

"Мы запросили французские компетентные органы на этот счет", – заявил Паринов.

В СМИ ранее появилась информация о том, что злоумышленник является чеченцем по происхождению.

В пятницу стало известно, что неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции. По информации СМИ, предполагаемый преступник был родителем одного из учащихся, а погибший – преподавателем.

Трагедия произошла в 17:00 по местному времени возле учебного заведения. По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив.