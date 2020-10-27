Кадыров отреагировал на слова Макрона о карикатурах на пророка Мухаммеда

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, завуалировано призывает мусульман совершать преступления, передает RT.

"Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он (Макрон. – Прим. ред.) называет "свободой слова". Более того, Макрон решил, что изменит их религию и создаст во Франции "просвещенный ислам". Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими", – заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что для руководителя подобные высказывания считаются недопустимыми. Кадыров отметил, что Макрон не может не знать, что такие карикатуры воспринимаются верующими болезненно. По его словам, никогда в истории такая политика не заканчивалась добром.

"А на самом деле вся проблема заключается в нем самом. Пока он и лидеры других стран Европы не станут с уважением относиться к таким понятиям, как "религия", "культура", "нравственность", не будет достойного будущего и порядка в их государствах. Издевательское отношение к религии, насмешки над ней – все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей", – заявил Кадыров.

16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

Комментируя трагедию, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Он также заявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране и предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции при участии местного Совета мусульман.

