Эрдоган назвал высказывания президента Франции антиисламскими

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Анкара считает антиисламские заявления президента Франции Эммануэля Макрона угрозой национальной безопасности Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим", – заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Европа должна оставить волну ненависти, вызванную словами президента Франции.

Ранее Эммауэль Макрон заявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране и предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции при участии местного Совета мусульман.

Президент отреагировал на жестокое убийство учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Эрдоган, в свою очередь, раскритиковал идею просвещенного ислама, после чего Франция отозвала посла из Анкары.

