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Политика

16:00

Эрдоган назвал высказывания президента Франции антиисламскими

политика

Фото: Turkish Presidency, Pool

Анкара считает антиисламские заявления президента Франции Эммануэля Макрона угрозой национальной безопасности Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим", – заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Европа должна оставить волну ненависти, вызванную словами президента Франции.

Ранее Эммауэль Макрон заявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране и предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции при участии местного Совета мусульман.

Президент отреагировал на жестокое убийство учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Эрдоган, в свою очередь, раскритиковал идею просвещенного ислама, после чего Франция отозвала посла из Анкары.

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