Le Figaro назвала имя подозреваемого в убийстве учителя под Парижем

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Убить учителя в пригороде Парижа мог молодой человек чеченского происхождения по имени Абдулах А. Предположение опубликовала французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в судебной сфере.

Отмечается, что подозреваемый родился в Москве в 2002 году. 18-летний молодой человек проживал во Франции. По данным газеты, он не состоял в списках радикализованных лиц.

Инцидент произошел 16 октября. Тогда неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции. Трагедия случилась в 17:00 по местному времени возле учебного заведения.

По данным СМИ, убитый учитель получал угрозы от родителей своих учеников. Сообщалось, что он обращался с жалобой на эти угрозы в комиссариат полиции.

Позднее правоохранители задержали четырех человек по делу. Все задержанные являются родственниками нападавшего, а один из них – несовершеннолетний.

Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова. Неустановленный преступник сейчас мертв, его застрелили прибывшие на место трагедии полицейские.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом. Президент поблагодарил силы правопорядка за решительные действия по ликвидации преступника. Он отметил, что выражает солидарность со всеми учителями Франции из-за нападения. По словам президента Франции, террористам не удастся расколоть французский народ.

