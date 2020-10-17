Четыре человека задержаны по делу об убийстве преподавателя в Париже – СМИ

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Правоохранители задержали четырех человек по делу об убийстве преподавателя в пригороде Парижа. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источник.

По данным издания, все задержанные являются родственниками нападавшего, а один из них – несовершеннолетний.

16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции. Трагедия произошла в 17:00 по местному времени возле учебного заведения.

По данным СМИ, убитый учитель получал угрозы от родителей своих учеников. Сообщалось, что он обращался с жалобой на эти угрозы в комиссариат полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом. Президент поблагодарил силы правопорядка за решительные действия по ликвидации преступника. Он отметил, что выражает солидарность со всеми учителями Франции из-за нападения. По словам президента Франции, террористам не удастся расколоть французский народ.