МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Фото: ТАСС/Соловых Денис

МЧС России завершает поисково-спасательные операции в пострадавших от землетрясений Турции и Сирии. Глава ведомства Александр Куренков заявил, что было принято решение о выводе российских спасателей из зоны бедствия.

"Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом России принято решение о выводе группировки МЧС России", – передает слова Куренкова RT.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что ущерб турецкой экономики из-за землетрясений может достичь 84 миллиардов долларов. Так, 70,8 миллиарда долларов составит ущерб жилым зданиям, а 10,4 миллиарда долларов – потери национального дохода.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года.

Ранее российские спасатели нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции. Отмечается, что деньги в полном объеме были переданы под опись правоохранительным органам.

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