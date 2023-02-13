Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших", – отметили в сообщении.

Землетрясение произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Местные жители ощутили подземные толчки магнитудой 7,8 около 04:20 по московскому времени.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана это ЧП стало самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

Позже Эрдоган объявил в стране общенациональный траур до 12 февраля. На это время на территории Турции и в ее зарубежных представительствах были опущены государственные флаги.

Также глава государства объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции превысило 29,5 тысячи человек. А число жертв в Сирии выросло до 8,5 тысячи человек.



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