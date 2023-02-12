Почти 8,5 тысячи человек стали жертвами землетрясения в Сирии – ВОЗ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Порядка 8,5 тысячи человек погибли в Сирии в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан на брифинге в воскресенье, 12 февраля.

"На территориях, контролируемых сирийским правительством, было погибло 4 тысячи и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии – около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых", – сказал он.

При этом, по словам Бреннана, эти цифры не являются окончательными, и не исключено, что дальше они будут только расти.

Между тем накануне Минздрав Сирии сообщал, что в результате землетрясения в стране погибли по меньшей мере 1 408 человек. Количество пострадавших тем временем составляет 2 341.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии. Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели.



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