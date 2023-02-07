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Российские спасатели прибыли в Сирию для оказания помощи после землетрясения

Российские спасатели прибыли в Сирию для оказания помощи после землетрясения

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Самолет МЧС России прибыл в пострадавшую от землетрясения Сирию. На борту самолета находились 50 человек – это спасатели, кинологи, а также оборудование, необходимое для поиска людей под завалами.

Устранять последствия землетрясения в Сирии помогают и российские военные. Минобороны для этого выделило отряд из 300 человек. В стране организовали шесть пунктов выдачи гумпомощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Эти пункты есть в городах Алеппо, Хама, Латакия и других поселениях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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