07:27Происшествия
Еще одно землетрясение зафиксировали в Турции
Фото: ASSOCIATED PRESS/Mustafa Karali
Землетрясение в центральном районе Турции с магнитудой 5,6 зафиксировали специалисты 7 февраля. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.
Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах от города Бесни. Очаг залегал на глубине в 10 километров.
До этого сильное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Эпицентром землетрясения стал турецкий город Газиантеп, подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны.
Из-за стихийного бедставия в Турции разрушено более 6 000 зданий. Согласно последним данным, число погибших возросло до 2 921 человека.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране траур, он продлится до 12 февраля включительно. Все время траура в стране и зарубежных представительствах Турции будут опущены государственные флаги.
Россия отправила в помощь Турции более 100 спасателей со специальным оборудованием для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Они будут работать в круглосуточном режиме, используя для поиска пострадавших беспилотники и тренированных собак.
Спасатели также развернут госпиталь, в котором помощь пострадавшим будут оказывать более 40 медицинских работников. Российские спасатели будут работать в одном из самых пострадавших районов Турции – в Кахраманмараше.
Москвичам рассказали о ситуации на турецких курортах после землетрясения
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!