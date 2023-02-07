Еще одно землетрясение зафиксировали в Турции

Фото: ASSOCIATED PRESS/Mustafa Karali

Землетрясение в центральном районе Турции с магнитудой 5,6 зафиксировали специалисты 7 февраля. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах от города Бесни. Очаг залегал на глубине в 10 километров.

До этого сильное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Эпицентром землетрясения стал турецкий город Газиантеп, подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны.

Из-за стихийного бедставия в Турции разрушено более 6 000 зданий. Согласно последним данным, число погибших возросло до 2 921 человека.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране траур, он продлится до 12 февраля включительно. Все время траура в стране и зарубежных представительствах Турции будут опущены государственные флаги.

Россия отправила в помощь Турции более 100 спасателей со специальным оборудованием для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Они будут работать в круглосуточном режиме, используя для поиска пострадавших беспилотники и тренированных собак.

Спасатели также развернут госпиталь, в котором помощь пострадавшим будут оказывать более 40 медицинских работников. Российские спасатели будут работать в одном из самых пострадавших районов Турции – в Кахраманмараше.

Москвичам рассказали о ситуации на турецких курортах после землетрясения

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!