Сейсмолог назвала причину землетрясения в Турции

Фото: АР/Khalil Hamra

Причиной мощного землетрясения на юго-востоке Турции стало превышение предела напряжения в районе разлома земной коры. Об этом в беседе с "Газетой.ру" расскзала доцент кафедры физики МГУ, сейсмолог Анна Люсина.

Она объяснила, что Турция географически расположена в районе Северо-Анатолийского разлома. По ее словам, это сейсмоопасная зона, небольшие землетрясения происходят в ней регулярно, а крупные – примерно раз в три десятка лет.

"Поскольку это сейсмоопасная зона, земная кора находится в состоянии активности, то там накапливаются напряжения. Предел прочности пород превышается и происходит сброс энергии в виде сейсмических волн", – отметила специалист.

По ее словам, мощность землетрясений в таких случаях зависит от того, как много энергии успело накопиться в коре до ее выброса.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,8 балла. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

По последним данным, жертвами ЧП стали больше 1 500 человек. Число пострадавших превышает 9,7 тысячи человек.



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