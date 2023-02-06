Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 538 человек

Фото: АР/Ghaith Alsayed

Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 538 человек. Об этом сообщается на странице Минздрава Сирии в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организацией).

По обновленной информации ведомства, ранения в результате сейсмических толчков получили 1 353 человека.

Землетрясение произошло на границе Турции и Сирии 6 февраля. Магнитуда сейсмического явления составила 7,7. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

В результате ЧП в том числе пострадал замок крестоносцев Маргат недалеко от города Банияс в Сирии. Подземные толчки привели к частичному разрушению некоторых стан и одной из башен исторического замка.

О готовности направить спасателей в Турцию и Сирию сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о высокой квалификации российских спасателей и их умении работать со специальными приборами в условиях сейсмической активности.



Российские спасатели отправятся в Сирию

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