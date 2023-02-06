Жительница турецкого Мерсина рассказала о пережитом землетрясении

Фото: ТАСС/AP

Жительница турецкого города Мерсин Анна проснулась утром 6 февраля из-за потрясывающейся кровати. В беседе с телеканалом "360" она рассказала о подробностях ЧП.

Девушка уточнила, что ранее проживала в Туркмении, где землетрясения случаются часто. Однако утренние толчки, предположительно в 5 баллов, в турецкой провинции заставили ее испугаться.

"Сначала сильно трясло минуты две. Потом был повторный толчок длиной примерно 15–20 секунд. Но он был слабее", – рассказала она.

Обстановка в регионе сейчас спокойная. На улицах города для жителей организовали пункты раздачи горячего питания.

При этом жительница Мерсина не исключает необходимости переезда в случае ухудшения сейсмической обстановки, на фоне чего собрала сумку и подготовила документы.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, магнитуда землетрясения составила 7,7.

"Магнитуда землетрясения, произошедшего сегодня утром в 04:17 в Пазарджике (провинция Кахраманмараш), была пересмотрена до 7,7 на основании детальных сейсмологических исследований", – цитирует ведомство ТАСС.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин в беседе с RT, в свою очередь, рассказал о возможных причинах произошедшего на границе Турции и Сирии землетрясения. Результатом ЧП, по его словам, стали тектонические движения.

"Есть Анатолийская плита, которая движется на запад. И обычно сильнейшие землетрясения происходят на северной границе этой плиты, Северо-Анатолийский разлом, но есть и Восточно- Анатолийский разлом, который ограничивает эту плиту с юго-востока", – пояснил он.

Собеседник издания сообщил, что число жертв землетрясения в государствах будет расти, поскольку постройки в странах с точки зрения сейсмостойкости могли оказаться ненадежными. Помимо этого, число жертв может увеличиться из-за последующих афтершоковых толчков, магнитуда которых, вероятнее всего, составит до 6.

По последним данным, в результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли 284 человека, пострадали 2 323 человека. Более 1 700 домов обрушились.

В Сирии число погибших составило 326 человек, еще 1 042 получили травмы. Жертвами ЧП стали жители провинций Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.



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