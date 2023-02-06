Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed

Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 326. Об этом сообщается на странице Минздрава Сирии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

"1 042 пострадавших, 326 погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, число жертв не является окончательным", – говорится в сообщении ведомства.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

По последним данным, жертвами ЧП в Турции стали 284 человека, пострадали 2 323 человека. Более 1 700 домов в результате происшествия обрушились.

В связи с ЧП на границе Турции и Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовности России оказать помощь населению стран и отправить спасателей. Представитель Кремля уточнил, что спасатели РФ обладают определенными технологиями, включая возможность определения жизнеспособности зданий после землетрясения.



Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 230

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