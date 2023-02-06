Цитадель Алеппо всемирного наследия ЮНЕСКО получила повреждения при землетрясении

Фото: телеграм-канал ''Борус''

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения после землетрясения в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммама Саада.

"Мы получили сообщения о трещине в цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба", – поделился он.

В результате происшествия была разрушена и знаменитая крепость в Газиантепе, которая расположена на юго-востоке Турции. Полная оценка ущерба, причиненного объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, пока что неизвестна.

Первые земные толчки почувствовали в Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги. По данным АТОР, землетрясение магнитудой 7,4 произошло не в туристической зоне, там не было организованных туристов РФ.

Из-за произошедшего в Турции землетрясения пострадали и жители Сирии. Десятки граждан оказались под завалами разрушенных домов на территории провинций Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

В Минздраве рассказали, что в результате землетрясения в Сирии погибли 237 человек, пострадали свыше 600 граждан. В Турции же после ЧП скончались 284 человека, 2 323 – получили травмы.

Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

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