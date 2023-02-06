В АТОР заявили, что российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет

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Мощные подземные толчки в Турции произошли не в туристической зоне, где не было российских организованных туристов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на АТОР.

"Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от нее. В этих регионах российских организованных туристов нет", – заявила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

Главные турецкие аэропорты, которые находятся в Анкаре, Анталье и Стамбуле, продолжают работу. По данным СМИ, изменений в расписаниях в воздушных гаванях нет. Некоторые рейсы в Стамбуле отменили в связи с плохой погодой. По словам представителя местного аэропорта, об этих изменениях уведомили пару дней назад.

Сообщения о землетрясении поступили в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного турецкого города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в Турции в связи с мощными подземными толчками.

Согласно последним данным, жертвами землетрясения стали 76 человек в Турции и 111 человек в Сирии. Кроме того, среди пострадавших в турецких провинциях оказались 440 человек, а в сирийских – 500.

Свыше 50 человек скончались после землетрясения в Турции

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