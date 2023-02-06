В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил об объявлении самого высокого уровня тревоги из-за сильных землетрясений в нескольких регионах. Об этом сообщает газета Hürriyet.

"Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы", – добавил Сойлу.

По последним данным, в результате произошедшей серии землетрясений в Турции не менее 16 домов обрушились в городе Шанлыурфа. Некоторые СМИ сообщают об обрушении восьмиэтажного здания в провинции Диярбакыр.

Всего, по словам главы МВД Турции, в стране было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой более 6.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, несколько жилых домов обрушились в пригороде Латакии в Сирии в результате землетрясения в Турции. Сообщается, что местные жители вышли на улицу, опасаясь оставаться внутри домов.

Также СМИ передают об обрушении несколький зданий в некоторых районах города Алеппо на севере Сирии.

Ранее сообщалось о том, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было зафиксировано в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.



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