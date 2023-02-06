Число жертв землетрясения на севере Сирии достигло 111

Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed

Количество жертв на севере Сирии после мощного землетрясения, произошедшего в Турции, достигло 111. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

По данным СМИ, десятки жителей находятся под завалами разрушенных домов на территории провинций Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. Количество получивших травмы в результате подземных толчков достигло 500.

На данный момент спасательные службы проводят работы в условиях штормовой погоды под проливным дождем.

Информация о землетрясении поступила в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного турецкого города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в Турции в связи с мощными подземными толчками в нескольких регионах. В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все ведомства приступили к устранению последствий землетрясения.

По последним данным, 76 человек погибли после происшествия в Турции. Пострадали 440 человек.

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