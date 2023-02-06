Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской авиабазы Хмеймим

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Разрушительное землетрясение на северо-западе Сирии не нарушило боевую готовность авиабазы ВС РФ Хмеймим и других российских военных объектов в республике. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что удар стихии не нанес ущерба российским военным объектам. Дислоцированные в Сирии подразделения ВС РФ продолжают нести службу в обычном режиме.

"Личный состав выполняет задачи по предназначению", – добавили в военном ведомстве.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Из-за мощных толчков в стране объявили самый высокий уровень тревоги.

В результате происшествия в Турции погибли 284 человека и пострадали 2 323 гражданина. Кроме того, толчки произошли и в Сирии. Там жертвами землетрясения стали 237 человек.

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 230

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