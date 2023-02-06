Захарова заявила, что почувствовала землетрясение в Багдаде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ощутила землетрясение в Багдаде. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, длительное колебание произошло около 04:20.

Захарова уточнила, что это длилось пару минут, а после повторилось, но уже в легкой форме.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Из-за мощных толчков в стране объявили самый высокий уровень тревоги.

В результате происшествия в Турции погибли 284 человека и пострадали 2 323 граждан. Кроме того, толчки произошли и в Сирии. Там жертвами землетрясения стали 237 человек.



Более 70 человек погибли на юге-востоке Турции после землетрясений

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