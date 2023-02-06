10:33Происшествия
Захарова заявила, что почувствовала землетрясение в Багдаде
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ощутила землетрясение в Багдаде. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, длительное колебание произошло около 04:20.
Захарова уточнила, что это длилось пару минут, а после повторилось, но уже в легкой форме.
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Из-за мощных толчков в стране объявили самый высокий уровень тревоги.
В результате происшествия в Турции погибли 284 человека и пострадали 2 323 граждан. Кроме того, толчки произошли и в Сирии. Там жертвами землетрясения стали 237 человек.
Более 70 человек погибли на юге-востоке Турции после землетрясений
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