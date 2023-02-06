Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения – СМИ

Фото: AP Photo/Mahmut Bozarsan

Сестра премьер-министра Сирии Насуб Арнус погибла в результате землетрясения, сообщила местная газета Al-Watan.

"Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса, Насуб Арнус, погибла в результате обрушения здания в Хаме после землетрясения", – пишет издание.

В газете уточнили, что женщина погибла под завалами вместе со своими детьми и внуками.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло в ночь на 6 февраля около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 326, число пострадавших – до 1 042. Кроме того, жертвами в Турции стали 284 человека, пострадали 2 323 человека и более 1 700 домов обрушились.



Власти Турции сообщили о 78 повторных подземных толчках в районе землетрясения

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!