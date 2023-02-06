Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением

Фото: АР/Khalil Hamra

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур в связи с землетрясением, унесшим жизни более чем полутора тысяч человек. Соответствующий указ главы государства опубликовала его пресс-служба.

"6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране", – говорится в документе.

Отмечается, что траур продлится до 12 февраля включительно. Все это время на территории Турции и в ее зарубежных представительствах будут опущены государственные флаги.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,8 балла. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

По последним данным, жертвами ЧП стали больше 1 600 человек. Число пострадавших превышает 11 тысяч человек.



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