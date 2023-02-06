Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1 651 человека

Фото: АР/Khalil Hamra

Число жертв произошедшего землетрясения в Турции выросло до 1 651. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"На данный момент число погибших при землетрясении выросло до 1 651", – цитирует его РИА Новости.

Согласно обновленным данным, ранения из-за подземных сейсмических толчков получили 11 119 человек.

Ранее глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер сообщил о 1 541 погибшем в результате сейсмической катастрофы в стране. Число раненых на тот момент составляло 9 733. Все пострадавшие, по данным местных властей, являются гражданами Турции.

Получившие травмы в результате землетрясения отдыхающие в Турции из РФ могут получить медицинскую страховку, сообщили в РСТ. В перечень услуг россиянам со страховкой доступны экстренная медицинская помощь, расходы, а также транспортировка при наличии ранений.

Помимо этого, находящиеся в Турции российские граждане могут обратиться за помощью на горячую линию. Интересующие вопросы россияне могут задач, позвонив по номеру телефона +7 (499) 678-12-03.



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