Горячую линию по ситуации с землетрясением открыли для находящихся в Турции туристов РФ

Фото: ТАСС/EPA/DENIZ TEKIN

Находящиеся в Турции организованные российские туристы могут обращаться по ситуации с землетрясением на горячую линию "Турпомощи". Об этом сообщается на сайте ассоциации.

С вопросами можно обратиться по номеру телефона +7 (499) 678-12-03.

Вместе с тем в ассоциации добавили, что организованных российских туристов в зоне землетрясения нет.

В министерстве экономического развития РФ отметили, что путешествующие самостоятельно россияне могут обращаться с вопросами в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России по номеру +7 (495) 695-45-45.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

В результате происшествия в Турции погибли 912 человек, а пострадали 5 385 граждан. Из-за произошедшего в Турции землетрясения пострадали и жители Сирии. В местном Минздраве рассказали, что в результате землетрясения в Сирии погибли 326 человек, пострадали 1 042 гражданина.



Данных о пострадавших туристах РФ из-за землетрясения в Турции нет – Минэкономразвития

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