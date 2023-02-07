Число погибших после землетрясения в Турции увеличилось до 2 921 человека

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Число жертв после землетрясения в Турции возросло до 2 921 человека. Об этом со ссылкой на главу Управления по чрезвычайным ситуациям Юнуса Сезера сообщает ТАСС.

"Погибшими числятся 2 921 человек. Ранения получили 15 834 наших гражданина", – заявил Сезер.

Ранее стало известно, что после землетрясения в Турции не менее 7 300 человек были спасены из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ. Спасатели разбирают завалы уже сутки.

Более 100 российских спасателей уже прибыли в Турцию. Они будут работать круглосуточно, для поиска пострадавших будут задействованы беспилотники и кинологические расчеты. В зоне ЧС российские спасатели развернут аэромобильный госпиталь, где помощь пострадавшим будут оказывать более 40 медицинских работников.

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Эпицентром землетрясения стал турецкий город Газиантеп, подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны. Из-за стихийного бедствия было разрушено более 6 000 зданий.

Из-за трагедии в стране был объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля включительно. Все это время в Турции и зарубежных представительствах страны будут опущены государственные флаги.

Около 3 тысяч человек погибли при землетрясениях в Турции и Сирии

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