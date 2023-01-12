07:58Происшествия
Прокуратура начала проверку после возгорания на речном буксире на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием на речном буксире, пришвартованном напротив Северного речного вокзала, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности и безопасности плавания, а также техническое состояние судна.
Пришвартованное судно загорелось напротив Северного речного вокзала в 05:17 в четверг, 12 января.
Возгорание произошло в машинном отделении буксира "Адлер" на площади 25 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 06:04, полностью огонь потушили в 06:08. Сведения о пострадавших не поступали.
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