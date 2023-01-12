Пожар произошел на пришвартованном судне напротив Северного речного вокзала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пришвартованное судно загорелось напротив Северного речного вокзала. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве сообщает Агентство "Москва".

"В 05:17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, Химкинское водохранилище, напротив Северного речного вокзала", – сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло в машинном отделении буксира "Адлер" на площади в 25 квадратных метров.

Уточняется, что открытое горение было ликвидировано в 06:04, полная ликвидация пожара произошла в 06:08. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось о возгорании на территории склада за торговым центром "Отрада" в подмосковном поселке Отрадное. Тогда площадь пожара составила 240 квадратных метров.

До этого пожар произошел на складе автосервиса на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

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