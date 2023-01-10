Пламя охватило склад в подмосковном поселке Отрадное

Возгорание произошло на территории склада за торговым центром "Отрада" в подмосковном поселке Отрадное на площади 240 "квадратов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Данные о возгорании на 7-м километре Пятницкого шоссе поступили спасателям в 16:15 по московскому времени.

"Происходит горение внутри склада за торговым центром на площади 240 квадратных метров", – говорится в сообщении.

На данный момент спасатели задействовали все меры по ликвидации огня. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что пламя охватило одноэтажное складское здание при автосервисе на улице Добролюбова в Москве во вторник, 10 января. Пожару был присвоен третий ранг сложности, который позже понизили до второго.

К 16:04 возгорание было ликвидировано. К тушению были привлечены 136 человек и 48 единиц техники.

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