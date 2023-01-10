Появилось видео с места пожара на северо-востоке Москвы

Видео: Москва 24

Появилось видео с места пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы.

В экстренных службах сообщали, что автосервис загорелся на улице Добролюбова. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Кроме этого, в результате пожара произошло обрушение на площади 500 квадратный метров.

На данный момент возгорание на улице Добролюбова удалось локализовать. Информация о пострадавших не сообщалась. В локализации возгорания принимали участие 136 человек и 48 единиц техники. Из здания склада автосервиса самостоятельно эвакуировались более 200 человек.

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