15:13Происшествия
Один человек пострадал в результате пожара в ЖК "Волга" в Докучаевом переулке
"В апарт-отеле в Докучаевом переулке произошло возгорание в квартире на третьем этаже. Пострадал один человек", – сообщил собеседник агентства.
Пожарным удалось спасти еще одного человека и беременную женщину из соседней квартиры.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В настоящее время огонь ликвидирован.
Ранее в Санкт-Петербурге загорелось здание завода "Звезда". Участие в ликвидации пожара принимали 7 единиц техники и 35 человек личного состава. О пострадавших не сообщалось.
До этого девочка погибла при пожаре в Саратовской области. Она и ее трехлетний брат находились в квартире одни. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.
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