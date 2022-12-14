Один человек пострадал в результате пожара в ЖК "Волга" в Докучаевом переулке

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Один человек пострадал в результате пожара в апарт-отеле "Волга" в Докучаевом переулке в Москве. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на информированный источник в экстренных службах.

"В апарт-отеле в Докучаевом переулке произошло возгорание в квартире на третьем этаже. Пострадал один человек", – сообщил собеседник агентства.

Пожарным удалось спасти еще одного человека и беременную женщину из соседней квартиры.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В настоящее время огонь ликвидирован.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелось здание завода "Звезда". Участие в ликвидации пожара принимали 7 единиц техники и 35 человек личного состава. О пострадавших не сообщалось.

До этого девочка погибла при пожаре в Саратовской области. Она и ее трехлетний брат находились в квартире одни. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.



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