Пятилетняя девочка погибла при пожаре под Саратовом

Фото: 64.mchs.gov.ru

В Хвалынске при пожаре в квартире погибла пятилетняя девочка, ее младший брат доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 10:26 по московскому времени. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире двухэтажного жилого дома на улице Волжской, 26. В момент пожара в квартире находились пятилетняя девочка и ее трехлетний брат.

Ранее два человека погибли при пожаре в квартире в городском округе Щелково. Возгорание началось в 17:30 в квартире 31 дома 3 по улице Текстильщиков. Пожарные ликвидировали открытое горение в 18:08 на площади 12 квадратных метров.

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