Два человека погибли при пожаре в квартире в городском округе Щелково

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Два человека погибли в результате пожара в квартире дома в поселке Фряново городского округа Щелково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по Московской области.

Отмечается, что возгорание началось в 17:30 в квартире 31 дома 3 по улице Текстильщиков.

Пожарные ликвидировали открытое горение в 18:08 на площади 12 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар начался в производственном здании на территории завода "СтанкоАгрегат" на юго-востоке Москвы. Возгорание произошло в одноэтажном здании на площади порядка 100 квадратных метров. Люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных.



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