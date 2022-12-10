Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в усадьбе Лопухиных

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке в центре столицы. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "Следком".

"В результате пожара между вторым этажом и чердачным перекрытием обрушились перекрытия. Во время ликвидации возгорания пострадал, по предварительным данным, пожарный", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить уголовное дело по факту пожара. Ход расследования будут контролировать в центральном аппарате ведомства.

Пожар вспыхнул в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в субботу утром. Там загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, площадь обрушения – около 40 квадратных метров.

В результате произошедшего пострадал один пожарный.



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