Пожар произошел в усадьбе конца XVII века в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время очаг возгорания найден: происходит горение перекрытий между вторым этажом и чердаком", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 10 квадратных метров, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее пожар произошел популярном ресторане Zuma во Владивостоке. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, позднее его удалось ликвидировать.



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