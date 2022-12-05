Пожар произошел в строящемся ЖК "Молжаниново"

Видео: Москва 24

Пожар вспыхнул в строящемся ЖК "Молжаниново" на севере Москвы. По словам очевидцев, черный дым с пеплом идет в сторону аэропорта Шереметьево.

По информации МЧС Москвы, ЧП произошло на Ленинградском шоссе, 229. Горят строительные материалы на кровле на уровне 14-го этажа. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Южнобутовской в Москве. По информации МЧС, на втором этаже на лестничной клетке горели мебель и обшивка двери одной из квартир. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Спустя полчаса после прибытия пожарных возгорание было локализовано, еще через 10 минут огонь был полностью ликвидирован.

Из горящего подъезда спасли семь человек, в том числе троих детей, рассказали в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.



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