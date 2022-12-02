Семь человек спасли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме на улице Южнобутовской в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, на втором этаже на лестничной клетке горели мебель и обшивка двери одной из квартир. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Спустя полчаса после прибытия пожарных возгорание было локализовано, еще через 10 минут огонь был полностью ликвидирован.

Из горящего подъезда спасли семь человек, в том числе троих детей, рассказали в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на рынке в Минусинске Красноярского края. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Сгорели 16 торговых павильонов. Никто из людей не пострадал.

До этого семь человек были спасены при пожаре в гостинице во Владивостоке. Возгорание произошло в сауне на первом этаже. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек.

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