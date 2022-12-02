Крупный пожар в торговых павильонах на юге Красноярского края ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Красноярскому краю"

Пожарные ликвидировали крупное возгорание на рынке "Заречный" в Минусинске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 20:26 (16:26 по московскому времени). В 01:56 огонь полностью потушили.

"В результате пожара сгорело 16 торговых павильонов на общей площади 1,2 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. К тушению привлекали более 70 человек и 20 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в деревне Кузнецово в Московской области загорелся цех по производству пластика. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пострадали три человека.



Пожар в торговых павильонах потушили в Минусинске – МЧС

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