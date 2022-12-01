Пожар на площади в 1,2 тыс "квадратов" произошел на рынке в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Павильоны рынка "Заречный" в Минусинске на юге Красноярского края воспламенились. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по региону.

По информации спасателей, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

"В 20:26 (16:26 по московскому времени) произошло возгорание торговых павильонов на рынке "Заречный" в Минусинске. В настоящее время площадь пожара – 1,2 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском загорелся цех по производству пластика. Происшествие случилось в деревне Кузнецово. В 13:45 специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

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