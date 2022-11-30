Резервуары с нефтепродуктами загорелись на площади 1,8 тыс "квадратов" под Брянском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ЧП произошло в Суражском районе. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты: 80 человек и 30 единиц техники. Также в район возгорания направлен пожарный поезд и аэромобильная группировка МЧС.

По словам Богомаза, площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших, уточнил он, не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре в Советском районе Красноярска. Горели кровля и фасад на площади 200 квадратных метров.

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