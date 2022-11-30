Открытое горение в ТЦ Красноярска ликвидировано

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Красноярскому краю"

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Взлетка-Плаза" в Советском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС, передает РИА Новости.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 05:57 по местному времени (01:57 по московскому). Спустя почти два часа пожар был локализован. Горели кровля и фасад на площади 200 квадратных метров.

К тушению пожара привлекли 64 человека и 25 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, в настоящее время экипажи ДПС контролируют движение в районе близлежащих к месту происшествия улиц. Участок улицы Весны, где находится ТЦ, перекрыт от улицы Батурина до Взлетной.

"Полицейские просят граждан выбирать альтернативные пути объезда и обхода территории, прилегающей к ТЦ "Взлетка- Плаза". <...> Передвижения в районе места происшествия ради вашей безопасности пока стоит избегать", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре "Альбатрос" в Дмитрове. Возгорание случилось на третьем этаже, где находится сауна. Никто не пострадал.

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