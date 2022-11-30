04:08Происшествия
Пожар произошел в торговом центре в Красноярске
Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Красноярскому краю"
В Советском районе Красноярска загорелся торговый центр, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 05:57 по местному времени (01:57 по московскому).
"В 07:51 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Огнем были охвачены кровля и фасад. К ликвидации пожара привлекли 60 человек и 18 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
Торговый центр находится на улице Весны. Судя по снимкам с места происшествия, которые опубликовало МЧС, речь идет о ТЦ "Взлетка-Плаза".
Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре "Альбатрос" в Дмитрове. Возгорание случилось на третьем этаже, где находится сауна. Никто не пострадал.
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