Пожар произошел в торговом центре в Красноярске

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Красноярскому краю"

В Советском районе Красноярска загорелся торговый центр, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 05:57 по местному времени (01:57 по московскому).

"В 07:51 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Огнем были охвачены кровля и фасад. К ликвидации пожара привлекли 60 человек и 18 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Торговый центр находится на улице Весны. Судя по снимкам с места происшествия, которые опубликовало МЧС, речь идет о ТЦ "Взлетка-Плаза".

Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре "Альбатрос" в Дмитрове. Возгорание случилось на третьем этаже, где находится сауна. Никто не пострадал.

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