Пожарные МНПЗ спасли человека из горящей квартиры

Фото: Сергей Шинов

Пожарные Московского нефтеперерабатывающего завода спасли человека из горящей квартиры. Пожар произошел на балконе жилого помещения в многоквартирном доме в Капотне, сообщает пресс-служба предприятия.

"Когда мы заходили в помещение, там было все задымлено, было очень темно. Обнаружили мужчину и вывели его в безопасное место", – рассказал командир отделения аварийно-спасательного формирования МНПЗ Алексей Гуляев.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали огонь за 15 минут.

Гуляев заверил, что члены спасательного отряда выполняют действия в соответствии с планом. Необходимые шаги они осваивают на регулярных учениях. Кроме того, спасатели проходят аттестации и участвуют в городских и всероссийских соревнованиях.

В составе пожарной части Московского НПЗ 142 человека. В арсенале пожарных есть 14 единиц техники и 6 машин. Спасатели Московского НПЗ обеспечивают не только безопасность предприятия. По соглашению с правительством Москвы они отвечают за безопасность прилегающих к заводу столичных районов.

Ранее руководитель школы безопасности "Стоп угроза" Лия Шарова рассказала, что при пожаре в запертом пространстве необходимо включить все краны с водой, сделать себе плотную повязку на рот и нос, намочить ее и лечь на пол около входной двери. Необходимость лечь именно вблизи входной двери Шарова объяснила тем, что это позволит пожарным, когда проникнут в помещение, оперативно вытащить находящихся внутри.



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