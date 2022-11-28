16:45Происшествия
Названа предварительная причина пожара в коттедже вдовы Говорухина – СМИ
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Предварительной причиной пожара в коттедже Галины Говорухиной, вдовы режиссера Станислава Говорухина, стала непотушенная сигарета, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По словам собеседника телеканала, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Галина Говорухина погибла при пожаре в коттедже. Трагедия произошла в поселке Лесное Озеро 25 ноября. По информации Главного управления МЧС по Москве, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.
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