Названа предварительная причина пожара в коттедже вдовы Говорухина – СМИ

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Предварительной причиной пожара в коттедже Галины Говорухиной, вдовы режиссера Станислава Говорухина, стала непотушенная сигарета, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Галина Говорухина погибла при пожаре в коттедже. Трагедия произошла в поселке Лесное Озеро 25 ноября. По информации Главного управления МЧС по Москве, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

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